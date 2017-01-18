Г.Зубко: уряд ухвалив рішення щодо реконструкції частини автодороги Київ-Чоп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Уряд ухвалив рішення щодо передачі земельної ділянки в Житомирській області для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці км 129+600 — км 151+73. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами засідання КМУ, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Сьогодні Житомирщина отримала зелене світло на реалізацію інфраструктурного проекту з реконструкції ділянки на трасі Київ-Чоп загальною вартістю 1009 млн грн”, — заявив Г.Зубко.
За словами міністра, Уряд ухвалив відповідне рішення щодо передачі земельної ділянки в Житомирській області для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці км 129+600 — км 151+73.
Довідково:автомобільна дорога Київ-Чоп включена в маршрут Е-40 доріг міжнародної мережі, входить в міжнародний транспортний коридор Критський № 3 та національний Європа-Азія, що забезпечує транспортний зв’язок в напрямку “Захід-Схід”.