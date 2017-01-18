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Г.Зубко: уряд ухвалив рішення щодо реконструкції частини автодороги Київ-Чоп

Г.Зубко: уряд ухвалив рішення щодо реконструкції частини автодороги Київ-Чоп

Київ • УНН

 • 8662 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Уряд ухвалив рішення щодо передачі земельної ділянки в Житомирській області для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці км 129+600 — км 151+73. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами засідання КМУ, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

“Сьогодні Житомирщина отримала зелене світло на реалізацію інфраструктурного проекту з реконструкції ділянки на трасі Київ-Чоп загальною вартістю 1009 млн грн”, — заявив Г.Зубко.

За словами міністра, Уряд ухвалив відповідне рішення щодо передачі земельної ділянки в Житомирській області для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці км 129+600 — км 151+73.

Довідково:автомобільна дорога Київ-Чоп включена в маршрут Е-40 доріг міжнародної мережі, входить в міжнародний транспортний коридор Критський № 3 та національний Європа-Азія, що забезпечує транспортний зв’язок в напрямку “Захід-Схід”.

 

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