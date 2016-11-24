Г.Зубко: в Харьковской области стартует реализация 14 проектов при поддержке ЕИБ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В рамках совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" в Харьковской области стартует реализация 14 проектов социальной направленности. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время форума местного самоуправления "Секторальные реформы в призме децентрализации", который сегодня состоялся в Харькове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Сейчас местными органами власти Харьковской области готовится индивидуальная тендерная документация, необходимая для реализации проектов на общую сумму более 189 млн грн. Проекты направлены на восстановление и капитальный ремонт учреждений здравоохранения в городе Харьков, что позволит повысить качество медицинских услуг и предоставить их большему количеству пациентов", - отметил Г.Зубко.
В ведомстве напомнили, что финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины") предусматривает привлечение кредитных ресурсов в размере 200 млн евро на решение потребностей внутренне перемещенных лиц. Проект реализуется в пяти областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской.
Напомним, по словам Г.Зубко, 23 млн евро от ЕС направили на реализацию региональных проектов.