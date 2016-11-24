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Г.Зубко: в Харьковской области стартует реализация 14 проектов при поддержке ЕИБ

Киев • УНН

 • 8336 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В рамках совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" в Харьковской области стартует реализация 14 проектов социальной направленности. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время форума местного самоуправления "Секторальные реформы в призме децентрализации", который сегодня состоялся в Харькове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Г.Зубко: в Харьковской области стартует реализация 14 проектов при поддержке ЕИБ

"Сейчас местными органами власти Харьковской области готовится индивидуальная тендерная документация, необходимая для реализации проектов на общую сумму более 189 млн грн. Проекты направлены на восстановление и капитальный ремонт учреждений здравоохранения в городе Харьков, что позволит повысить качество медицинских услуг и предоставить их большему количеству пациентов", - отметил Г.Зубко.

В ведомстве напомнили, что финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины") предусматривает привлечение кредитных ресурсов в размере 200 млн евро на решение потребностей внутренне перемещенных лиц. Проект реализуется в пяти областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской.

Напомним, по словам Г.Зубко, 23 млн евро от ЕС направили на реализацию региональных проектов.

 

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