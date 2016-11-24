Г.Зубко: на Харківщині стартує реалізація 14 проектів за підтримки ЄІБ

“Наразі місцевими органами влади Харківської області готується індивідуальна тендерна документація, необхідна для реалізації проектів на загальну суму понад 189 млн грн. Проекти направлені на відновлення та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я в місті Харків, що дасть можливість підвищити якісних медичних послуг та надати їх більшій кількості пацієнтів”, — зазначив Г.Зубко.

У відомстві нагадали, що фінансова угода між Україною та ЄІБ (проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”) передбачає залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн євро на вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб. Проект реалізовується в п’яти областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій.

Нагадаємо, за словами Г.Зубка, 23 млн євро від ЄС спрямують на реалізацію регіональних проектів