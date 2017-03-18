Г.Зубко: 35% ОСМД зарегистрировали в течение прошлого года

"На сегодня в Украине организовали 22,7 тысячи ОСМД, объединивших более 26 тыс. домов. В 2016 г. количество ОСМД выросло на 8 000. То есть 35% зарегистрированных ОСМД создали в течение прошлого года", - отметил Г.Зубко.

Г.Зубко отметил, что в настоящее время существуют законодательные препятствия в распространении практики ОСМД. "Принятый Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (№ 417) позволил сформировать институт собственника, но не заработал в полную силу. Ведь в парламенте не приняли во втором чтении и в целом Закон "О жилищно-коммунальных услугах" (№1581-д), который разделяет ответственность, права потребителя и поставщика услуг, а также качество услуг", - отметил Г.Зубко.

Но, по его мнению, в целом ОСМД является инструментом, который позволяет людям объединяться и действенно управлять общей собственностью.

"Положительный опыт ОСМД "Киевэнерго", с которым мы сегодня познакомились, подтверждает перспективы ОСМД в Украине", - подчеркнул Г.Зубко.

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