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11 марта, 14:12 • 125469 просмотра

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Г.Зубко: 35% ОСМД зарегистрировали в течение прошлого года

Г.Зубко: 35% ОСМД зарегистрировали в течение прошлого года

Киев  •  УНН

 • 11544 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Количество объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) в 2016 году выросло на 8 000, 35% ОСМД было зарегистрировано в прошлом году. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, посетив ОСМД "Киевэнерго" в Киеве, передает УНН.

"На сегодня в Украине организовали 22,7 тысячи ОСМД, объединивших более 26 тыс. домов. В 2016 г. количество ОСМД выросло на 8 000. То есть 35% зарегистрированных ОСМД создали в течение прошлого года", - отметил Г.Зубко.

Г.Зубко отметил, что в настоящее время существуют законодательные препятствия в распространении практики ОСМД. "Принятый Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (№ 417) позволил сформировать институт собственника, но не заработал в полную силу. Ведь в парламенте не приняли во втором чтении и в целом Закон "О жилищно-коммунальных услугах" (№1581-д), который разделяет ответственность, права потребителя и поставщика услуг, а также качество услуг", - отметил Г.Зубко.

Но, по его мнению, в целом ОСМД является инструментом, который позволяет людям объединяться и действенно управлять общей собственностью.

"Положительный опыт ОСМД "Киевэнерго", с которым мы сегодня познакомились, подтверждает перспективы ОСМД в Украине", - подчеркнул Г.Зубко.

Как сообщал УНН, теплосчетчик позволяет сэкономить 400 тыс. грн за отопительный сезон.

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