Г.Зубко: 35% ОСББ зареєстровані протягом минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кількість об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) у 2016 році зросла на 8 тисяч, 35% ОСББ було зареєстровано минулого року. Про це наголосив віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, відвідавши ОСББ “Київенерго” у Києві, передає УНН.
“На сьогодні в Україні організовано 22,7 тисячі ОСББ, що об’єднали більше 26 тисяч будинків. 2016 року кількість ОСББ зросла на 8 тисяч. Тобто 35 % зареєстрованих ОСББ утворено протягом минулого року”, — зауважив Г.Зубко.
Г.Зубко зазначив, що наразі існують законодавчі перешкоди у поширенні практики ОСББ. “Прийнятий Закон „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“ (№ 417) дозволив сформувати інститут власника, але не запрацював у повну силу. Адже у парламенті не прийняли у другому читанні і в цілому Закон „Про житлово-комунальні послуги“ (№ 1581-д), що розділяє відповідальність, права споживача і надавача послуг, а також якість послуг”, — зауважив Г.Зубко.
Але, на його думку, загалом ОСББ є інструментом, який дозволяє людям об’єднуватися і дієво управляти спільною власністю.
“Позитивний досвід ОСББ „Київенерго“, із яким ми сьогодні ознайомилися, підтверджує перспективи ОСББ в Україні”, — підкреслив Г.Зубко.
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