Г.Тука рассказал об альтернативных законопроектах по оккупированным территориям

"Концептуально сам подход (в законопроекте - ред.) никогда в жизни не приму. Фактически, мы прекращаем борьбу за территорию, это сепаратизм чистой воды только с другой стороны. Это мечта оккупанта, чтобы метрополия отказалась от занятой территории. Это официальный переход к замороженному конфликту. Я никогда с этим не соглашусь. Шесть групп работают в разных абсолютно направлениях, над различными законопроектами, их немало и вчера состоялось совещание, где представили начало этого процесса", - сказал он.

Как сообщал УНН, в комитете по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений обеспокоены законопроектом о временно оккупированных территориях, так как он фактически направлен на то, чтобы отказаться от украинцев, проживающих на оккупированных территориях.