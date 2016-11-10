Г.Тука рассказал об альтернативных законопроектах по оккупированным территориям
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Поскольку зарегистрированный в ВР законопроект об оккупированных территориях по сути обеспечит изоляцию оккупированных территорий и приведет к отказу Украины от своих граждан на Донбассе, готовятся несколько альтернативных законопроектов. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Концептуально сам подход (в законопроекте - ред.) никогда в жизни не приму. Фактически, мы прекращаем борьбу за территорию, это сепаратизм чистой воды только с другой стороны. Это мечта оккупанта, чтобы метрополия отказалась от занятой территории. Это официальный переход к замороженному конфликту. Я никогда с этим не соглашусь. Шесть групп работают в разных абсолютно направлениях, над различными законопроектами, их немало и вчера состоялось совещание, где представили начало этого процесса", - сказал он.
Как сообщал УНН, в комитете по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений обеспокоены законопроектом о временно оккупированных территориях, так как он фактически направлен на то, чтобы отказаться от украинцев, проживающих на оккупированных территориях.