Г.Тука розповів про альтернативні законопроекти щодо окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Через те, що зареєстрований у ВР законопроект про окуповані території по суті забезпечить ізоляцію окупованих територій і призведе до відмови України від своїх громадян на Донбасі, готуються кілька альтернативних законопроектів. Про це в коментарі УНН розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
"Концептуально сам підхід (у законопроекті – ред.) ніколи в житті не сприйму. Фактично, ми припиняємо боротьбу за територію, це сепаратизм чистої води тільки з іншого боку. Це мрія окупанта, щоб метрополія відмовилась від зайнятої території. Це офіційний перехід до замороженого конфлікту. Я ніколи з цим не погоджусь. Шість груп працюють в різних абсолютно напрямках, над різними законопроектами, їх чимало і вчора відбулась нарада, де був представлений початок цього процесу", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у комітеті ВР з прав людини, нацменшин та міжнаціональних відносини стурбовані законопроектом про тимчасово окуповані території, бо він фактично направлений на те, щоб відмовитися від українців, які проживають на окупованих територіях.