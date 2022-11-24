В Киевской области эксгумировали более 1,3 тыс. тел погибших во время российской оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На территории Киевской области эксгумировали 1368 гражданских тел, погибших во время российской оккупации. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины, генерал Андрей Небитов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Она продолжается (эксгумация –ред.). Последняя цифра 1368 тел. Последнее при разборе завалов на Вышгородщине. Была найдена часть тела. Думаем, что это бабушка, которая жила сама», – рассказал Небитов.
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Из-за ракетного удара по Вышгороду Киевской области погибли пять человек – сегодня утром умерла женщина.
В Вышгороде на Киевщине русские оккупанты попали в крышу пятиэтажки.