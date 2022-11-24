В Киевской области эксгумировали более 1,3 тыс. тел погибших во время российской оккупации

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«Она продолжается (эксгумация –ред.). Последняя цифра 1368 тел. Последнее при разборе завалов на Вышгородщине. Была найдена часть тела. Думаем, что это бабушка, которая жила сама», – рассказал Небитов.

Дополнение

Из-за ракетного удара по Вышгороду Киевской области погибли пять человек – сегодня утром умерла женщина.

В Вышгороде на Киевщине русские оккупанты попали в крышу пятиэтажки.