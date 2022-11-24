На Київщині ексгумували понад 1,3 тис. тіл загиблих під час російської окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На території Київської області ексгумували 1368 тіл цивільних, які загинули під час російської окупації. Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Вона продовжується (ексгумація – ред.). Остання цифра 1368 тіл. Останнє під час розбору завалів на Вишгородщині. Було знайдено частину тіла. Думаємо, що це бабуся, яка жила сама», - розповів Нєбитов.
Доповнення
Через ракетний удар по Вишгороду Київської області загинуло п'ятеро людей – сьогодні вранці померла жінка.
У Вишгороді на Київщині російські окупанти влучили в дах п'ятиповерхівки.