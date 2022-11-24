На Київщині ексгумували понад 1,3 тис. тіл загиблих під час російської окупації

Цитата

«Вона продовжується (ексгумація – ред.). Остання цифра 1368 тіл. Останнє під час розбору завалів на Вишгородщині. Було знайдено частину тіла. Думаємо, що це бабуся, яка жила сама», - розповів Нєбитов.

Доповнення

Через ракетний удар по Вишгороду Київської області загинуло п'ятеро людей – сьогодні вранці померла жінка.

У Вишгороді на Київщині російські окупанти влучили в дах п'ятиповерхівки.