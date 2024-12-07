Фьюри тренируется перед боем с Усиком с российским боксером, который поддерживает войну против Украины
Киев • УНН
Тайсон Фьюри выбрал спарринг-партнером россиянина Алексея Дронова для подготовки к бою с Усиком. Дронов является контрактником мвд рф и внесен в базу спортсменов, поддерживающих войну против Украины.
Среди спарринг-партнеров бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который будет соревноваться с Александром Усиком, есть россиянин, который поддерживает войну против Украины, пишет УНН со ссылкой на Tribuna.
Детали
Одним из спарринг-партнеров Тайсона Фьюри будет россиянин, по имени Алексей Дронов.
Известно, что среди основных его достижений есть золото чемпионата Европы, чемпионата мира и юношеской Олимпиады, которые были добыты в 2018-2019 годах. В профи имеет рекорд 4-0, 2 КО.
А также, Алексей Дронов есть в базе спортсменов поддерживающих войну рф против Украины от Министерства молодежи и спорта Украины. Он контрактник МВД, представляющий клуб "Динамо".
"Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызвала обеспокоенность и дебаты по поводу его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивного мастерства и духа международных спортивных событий.
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Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широким дебатам о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. Он подчеркивает этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивает сложную связь между спортом и политикой в россии", – сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
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Напомним
Бен Шалом заявил, что не видит шансов для Тайсона Фьюри обойти Усика в реванше. Промоутер считает, что в первом бою украинец одержал победу, даже не показав свой лучший бокс.