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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фьюри тренируется перед боем с Усиком с российским боксером, который поддерживает войну против Украины

Фьюри тренируется перед боем с Усиком с российским боксером, который поддерживает войну против Украины

Киев  •  УНН

 • 931 просмотра

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Тайсон Фьюри выбрал спарринг-партнером россиянина Алексея Дронова для подготовки к бою с Усиком. Дронов является контрактником мвд рф и внесен в базу спортсменов, поддерживающих войну против Украины.

Среди спарринг-партнеров бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который будет соревноваться с Александром Усиком, есть россиянин, который поддерживает войну против Украины, пишет УНН со ссылкой на Tribuna.

Детали

Одним из спарринг-партнеров Тайсона Фьюри будет россиянин, по имени Алексей Дронов. 

Известно, что среди основных его достижений есть золото чемпионата Европы, чемпионата мира и юношеской Олимпиады, которые были добыты в 2018-2019 годах. В профи имеет рекорд 4-0, 2 КО.

А также, Алексей Дронов есть в базе спортсменов поддерживающих войну рф против Украины от Министерства молодежи и спорта Украины. Он контрактник МВД, представляющий клуб "Динамо".

"Принадлежность Дронова к оборонному сектору вызвала обеспокоенность и дебаты по поводу его права конкурировать на мировой арене. Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивного мастерства и духа международных спортивных событий.

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Решение о предстоящем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широким дебатам о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны. Он подчеркивает этические обязанности, которые несут спортсмены, и подчеркивает сложную связь между спортом и политикой в россии", – сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

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Напомним 

Бен Шалом заявил, что не видит шансов для Тайсона Фьюри обойти Усика в реванше. Промоутер считает, что в первом бою украинец одержал победу, даже не показав свой лучший бокс.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаспорт
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина
oleksandr-usykАлександр Усик