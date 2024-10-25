Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из из российского плена

Украинский боксер Александр Усик, который готовится к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, попросил ведущего популярного американского подкаста Джо Рогана передать просьбу его следующему гостю - Дональду Трампу. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет важное значение. С уважением - Александр, - написал Усик.

Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"