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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из из российского плена

Киев  •  УНН

02:58 • 6368 просмотра

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Александр Усик попросил Джо Рогана передать просьбу Дональду Трампу во время его визита на подкаст. Боксер призвал экс-президента США использовать свое влияние на путина для освобождения украинских пленных.

Украинский боксер Александр Усик, который готовится к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, попросил ведущего популярного американского подкаста Джо Рогана передать просьбу его следующему гостю - Дональду Трампу. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет важное значение. С уважением - Александр,

- написал Усик.

Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"15 октября 2024, 08:29 • 13411 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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