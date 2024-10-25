Усик закликав Трампа допомогти звільнити українців з російського полону
Київ • УНН
Олександр Усик попросив Джо Рогана передати прохання Дональду Трампу під час його візиту на подкаст. Боксер закликав екс-президента США використати свій вплив на путіна для звільнення українських полонених.
Український боксер Олександр Усик, який готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, попросив ведучого популярного американського подкасту Джо Рогана передати прохання його наступному гостеві - Дональду Трампу. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр,
Трамп заявив, що він "дуже добре ладнає з путіним"15.10.24, 11:29 • 13868 переглядiв