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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Усик закликав Трампа допомогти звільнити українців з російського полону

Київ • УНН

 • 121469 перегляди

Олександр Усик попросив Джо Рогана передати прохання Дональду Трампу під час його візиту на подкаст. Боксер закликав екс-президента США використати свій вплив на путіна для звільнення українських полонених.

Усик закликав Трампа допомогти звільнити українців з російського полону

Український боксер Олександр Усик, який готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, попросив ведучого популярного американського подкасту Джо Рогана передати прохання його наступному гостеві - Дональду Трампу. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр,

– написав Усик.

Трамп заявив, що він "дуже добре ладнає з путіним"15.10.24, 11:29 • 13868 переглядiв

Ольга Розгон

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