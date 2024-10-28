Фьюри пообещал отомстить Усику за перенос боя и "испорченное" Рождество

Боксер Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на перенос реванша с абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком, подчеркивая, что украинец «должен за это заплатить». Об этом он заявил в интервью Sky News, пишет УНН.

«Я делаю то же самое, но не получаю судейского решения в девятом раунде, и я комфортно выиграл бой. Да, я собираюсь изменить то, что не попадаю в нокдаун», - сказал Фьюри.

Фьюри шутит, что быть претендентом, а не чемпионом - это ужасно. Подчеркивая, что «весь этот блеск и гламур... это все ерунда, которая сопровождает бокс», а он здесь для того, чтобы заработать деньги.

«Он (Александр Усик - ред.) фактически отложил матч-реванш, я очень ждал хорошей подготовки к Хэллоуину, ночи у костра, Рождеству и Новому году. Но он все это мне испортил, и теперь у меня будет только три дня на Рождество. Он должен за это заплатить!» - сказал боксер

Хотя он утверждает, что его не интересует история, титулы или что-то за пределами бокса, еще один бой с Усиком имел бы значительный вес. Это обеспечило бы ему уникальное место в истории спорта:

«Я бы лучше провел трилогию с Усиком, и тогда было бы 1-1, и я был бы единственным тяжеловесом в истории, который имел бы три трилогии. Это было бы довольно впечатляюще».

Напомним

Реванш между абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

А на прошлой неделе Усик появился в образе «Хитмана» на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри.