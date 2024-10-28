Ф'юрі пообіцяв помститися Усику за перенесення бою та "зіпсоване" Різдво

Боксер Тайсон Ф’юрі емоційно відреагував на перенесення реваншу з абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком, наголошуючи, що українець "має за це заплатити". Про це він заявив в інтервʼю Sky News, пише УНН.

"Я роблю те ж саме, але не отримую суддівського рішення у дев'ятому раунді, і я комфортно виграв бій. Так, я збираюся змінити те, що не потрапляю в нокдаун", - сказав Фʼюрі.

Ф’юрі жартує, що бути претендентом, а не чемпіоном — це жахливо. Наголошуючи, що "весь цей блиск і гламур… це все нісенітниця, яка супроводжує бокс", а він тут для того, аби заробити гроші.

"Він (Олександр Усик — ред.) фактично відклав матч-реванш, я дуже чекав на хорошу підготовку до Хеллоуїна, ночі біля багаття, Різдва та Нового року. Але він все це мені зіпсував, тож тепер у мене буде лише три дні на Різдво. Він має за це заплатити!" - сказав боксер

Хоча він стверджує, що його не цікавить історія, титули чи щось поза межами боксу, ще один бій з Усиком мав би значну вагу. Це забезпечило б йому унікальне місце в історії спорту:

"Я б краще провів трилогію з Усиком, і тоді було б 1-1, і я був би єдиним важковаговиком в історії, який мав би три трилогії. Це було б досить вражаюче".

Нагадаємо

Реванш між абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі заплановано на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

А минулого тижня Усик зʼявився в образі "Хітмана" на пресконференцію з Тайсоном Ф'юрі.