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Ф'юрі пообіцяв помститися Усику за перенесення бою та "зіпсоване" Різдво

Київ • УНН

 • 14992 перегляди

Тайсон Ф'юрі емоційно відреагував на перенесення реваншу з Олександром Усиком на 21 грудня 2024 року. Британський боксер заявив, що українець "має за це заплатити" через зіпсовані святкові плани.

Ф'юрі пообіцяв помститися Усику за перенесення бою та "зіпсоване" Різдво

Боксер Тайсон Ф’юрі емоційно відреагував на перенесення реваншу з абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком, наголошуючи, що українець "має за це заплатити". Про це він заявив в інтервʼю Sky News, пише УНН.

"Я роблю те ж саме, але не отримую суддівського рішення у дев'ятому раунді, і я комфортно виграв бій. Так, я збираюся змінити те, що не потрапляю в нокдаун", - сказав Фʼюрі.

Ф’юрі жартує, що бути претендентом, а не чемпіоном — це жахливо. Наголошуючи, що "весь цей блиск і гламур… це все нісенітниця, яка супроводжує бокс", а він тут для того, аби заробити гроші.

"Він (Олександр Усик — ред.) фактично відклав матч-реванш, я дуже чекав на хорошу підготовку до Хеллоуїна, ночі біля багаття, Різдва та Нового року. Але він все це мені зіпсував, тож тепер у мене буде лише три дні на Різдво. Він має за це заплатити!" - сказав боксер

Хоча він стверджує, що його не цікавить історія, титули чи щось поза межами боксу, ще один бій з Усиком мав би значну вагу. Це забезпечило б йому унікальне місце в історії спорту:

"Я б краще провів трилогію з Усиком, і тоді було б 1-1, і я був би єдиним важковаговиком в історії, який мав би три трилогії. Це було б досить вражаюче".

Нагадаємо 

Реванш між абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі заплановано на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

А минулого тижня Усик зʼявився в образі "Хітмана" на пресконференцію з Тайсоном Ф'юрі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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