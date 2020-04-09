Фьюри назвал коронавирус наибольшей угрозой Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весовом дивизионе британец Тайсон Фьюри отметил высокий уровень угрозы пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на "Boxinge Scene".
"Коронавирус - это самая большая угроза, с которой сталкивалась наша страна в течение долгих лет. Наша лучшая защита против нее - сделать так, чтобы люди оставались дома. Это не просто угроза для пожилых и уязвимых людей. Вирус может навредить каждому, несмотря на то, какими бы неуязвимыми мы себе ни казались. Так что, если вы хотите помочь бороться с вирусом, то, пожалуйста, оставайтесь дома. Это единственный способ, который поможет остановить распространение вируса", - отметил Фьюри.
Отметим, что Фьюри должен был вернуться на ринг 18 июля в продолжение трилогии с Деонтеем Уайлдером. Однако их бой был перенесен на начало октября 2020 года.
Напомним, что в феврале Фьюри остановил Уайлдера в семи раундах и завоевал титул чемпиона мира по версии "WBC" на "MGM Grand" арене в Лас-Вегасе.