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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Фьюри назвал коронавирус наибольшей угрозой Великобритании

Фьюри назвал коронавирус наибольшей угрозой Великобритании

Киев  •  УНН

 • 15994 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весовом дивизионе британец Тайсон Фьюри отметил высокий уровень угрозы пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на "Boxinge Scene".

"Коронавирус - это самая большая угроза, с которой сталкивалась наша страна в течение долгих лет. Наша лучшая защита против нее - сделать так, чтобы люди оставались дома. Это не просто угроза для пожилых и уязвимых людей. Вирус может навредить каждому, несмотря на то, какими бы неуязвимыми мы себе ни казались. Так что, если вы хотите помочь бороться с вирусом, то, пожалуйста, оставайтесь дома. Это единственный способ, который поможет остановить распространение вируса", - отметил Фьюри.

Отметим, что Фьюри должен был вернуться на ринг 18 июля в продолжение трилогии с Деонтеем Уайлдером. Однако их бой был перенесен на начало октября 2020 года.

Напомним, что в феврале Фьюри остановил Уайлдера в семи раундах и завоевал титул чемпиона мира по версии "WBC" на "MGM Grand" арене в Лас-Вегасе.

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