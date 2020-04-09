Ф'юрі назвав коронавірус найбільшою загрозою Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Чемпіон світу за версією WBC в суперважкому ваговому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі відзначив високий рівень загрози від пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на "Boxinge Scene".
"Коронавірус - це найбільша загроза, з якою стикалася наша країна протягом довгих років. Наш кращий захист проти неї - зробити так, щоб люди залишалися вдома. Це не просто загроза для літніх і вразливих людей. Вірус може нашкодити кожному, незважаючи на те, якими б невразливими ми собі не здавалися. Так що, якщо ви хочете допомогти боротися з вірусом, то, будь ласка, залишайтеся вдома. Це єдиний спосіб, який допоможе зупинити поширення вірусу", - наголосив Ф'юрі.
Відзначимо, що Ф'юрі повинен був повернутися в ринг 18 липня в продовження трилогії з Деонтеєм Вайлдером. Проте їх бій був перенесений на початок жовтня 2020 року.
Нагадаємо, що у лютому Ф'юрі зупинив Вайлдера в семи раундах та завоював титул чемпіона світу за версією "WBC" на "MGM Grand" арені в Лас-Вегасі.