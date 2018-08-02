ФТАУ впервые в истории заключила со спортсменами профессиональные контракты

Спортсменам, имеющим контракты с ФТАУ, будут ежемесячно выплачиваться гонорары и обеспечиваться все необходимые условия для тренировки. Со своей стороны, стороны контракта будут связаны рядом обязательств. В частности, по договору достаточно строго будут наказываться нарушения, связанные с употреблением допинга и нарушением режима тренировок.

В Федерации объясняют, что таким образом собираются мотивировать спортсменов больше времени уделять тренировкам и активнее следить за состоянием здоровья.

Кроме того, данный шаг Федерации должен стать дополнительным стимулом для спортсменов оставаться в Украине.

Добавим, что самые большие надежды Федерация возлагает на двух перспективных спортсменов: чемпионку Европы и Всемирной Универсиады Ирину Деху и призера чемпионатов Европы и мира Дмитрия Чумака.