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ФВАУ вперше в історії заключила зі спортсменами професійні контракти

ФВАУ вперше в історії заключила зі спортсменами професійні контракти

Київ • УНН

 • 8172 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вперше в історії українського спорту Федерація важкої атлетики України уклала контракти зі спортсменами на професійно-спортивну діяльність. Про це інформує ресурс ФВАУ, передає УНН.

Спортсменам, що мають контракти з ФВАУ, щомісячно виплачуватимуться гонорари та забезпечуватимуться всі необхідні умови для тренування. Зі свого боку сторони контракту будуть зв’язані низкою зобов’язань. Зокрема, за договором досить суворо каратимуться порушення, пов’язані з вживанням допінгу та порушенням режиму тренувань.

У Федерації пояснюють, що таким чином збираються мотивувати спортсменів більше часу приділяти тренуванням та активніше стежити за станом здоров’я.

Окрім того, даний крок Федерації повинен стати додатковим стимулом для спортсменів залишатися в Україні.

Додамо, що найбільші сподівання Федерація покладає на двох перспективних спортсменів: чемпіонкою Європи та Всесвітньої Універсіади Ірину Деха та призера чемпіонатів Європи і світу Дмитра Чумака.

Українські Національні Новини

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