ФВАУ вперше в історії заключила зі спортсменами професійні контракти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вперше в історії українського спорту Федерація важкої атлетики України уклала контракти зі спортсменами на професійно-спортивну діяльність. Про це інформує ресурс ФВАУ, передає УНН.
Спортсменам, що мають контракти з ФВАУ, щомісячно виплачуватимуться гонорари та забезпечуватимуться всі необхідні умови для тренування. Зі свого боку сторони контракту будуть зв’язані низкою зобов’язань. Зокрема, за договором досить суворо каратимуться порушення, пов’язані з вживанням допінгу та порушенням режиму тренувань.
У Федерації пояснюють, що таким чином збираються мотивувати спортсменів більше часу приділяти тренуванням та активніше стежити за станом здоров’я.
Окрім того, даний крок Федерації повинен стати додатковим стимулом для спортсменів залишатися в Україні.
Додамо, що найбільші сподівання Федерація покладає на двох перспективних спортсменів: чемпіонкою Європи та Всесвітньої Універсіади Ірину Деха та призера чемпіонатів Європи і світу Дмитра Чумака.