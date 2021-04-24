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Футбольная Суперлига: в УЕФА пригрозили четырем грандам исключением из Лиги чемпионов

Футбольная Суперлига: в УЕФА пригрозили четырем грандам исключением из Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Испанские и итальянские клубы, которые все еще держатся за Суперлигу, должны выйти из нее или столкнуться с запретом на участие в Лиге чемпионов, заявил в интервью Associated Press президент УЕФА Александр Чеферин, передает УНН.

Хотя на этой неделе Суперлига отменилась после того, как ее быстро покинуло большинство участников, "Реал Мадрид", "Барселона", "Ювентус" и "Милан" не покинули проект, и официальные лица могут "ощутить некоторые последствия".

Цитата:

"Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они Суперлигой или европейским клубом, - сказал Чеферин. - Если они говорят, что мы Суперлига, то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов... И если они готовы к этому, они могут играть в своем собственном турнире".

Дополнение

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

Также к ним присоединились испанский "Атлетико" и также миланский "Интер".

Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги, также со словами поддержки этого решения выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также позже это приветствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был запланирован на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-учредителя должны были объявить позже.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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