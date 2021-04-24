Футбольна Суперліга: в УЄФА пригрозили чотирьом грандам виключенням з Ліги чемпіонів

Хоча на цьому тижні Суперліга відмінилась після того, як її швидко покинуло більшість учасників, "Реал Мадрид", "Барселона", "Ювентус" і "Мілан" не залишили проект, і офіційні особи можуть "зазнати деякях наслідків".

Цитата:

"Цілком очевидно, що клуби повинні будуть вирішити, чи є вони Суперлігою або європейським клубом, - сказав Чеферін. - Якщо вони кажуть, що ми Суперліга, то, звичайно, вони не грають в Лізі чемпіонів... і якщо вони готові до цього, вони можуть грати в своєму власному турнірі".

Доповнення

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”.

Також до них приєдналися іспанська “Атлетіко” і також міланський “Інтер”.

Футбольна асоціація Англії (FA) привітала вихід шести англійських клубів зі складу Суперліги, також зі словами підтримки цього рішення виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також пізніше це привітав президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА.