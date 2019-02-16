Футболисты "Олимпик" одержали разгромную победу в конце сбора в Турции

В первом тайме игра давалась "олимпийцам" не лучшим образом, казахи здорово контролировали мяч, однако остроты у ворот Махновского было не так много. В то же время дончане свой момент нашли и успешно реализовали. Защитник "Тобола" завалил Матара в собственной штрафной, а рефери указал на "точку". К мячу подошел Алексей Гай и забил свой третий мяч с пенальти на зимних сборах.



После перерыва "Олимпик" действовал куда лучше и разнообразнее в атаке. Хороший отрезок выдал Матар, которому удалось оформить дубль за десять минут. А точку в этой игре поставил Максим Дегтярев, который до этого не реализовал еще парочку моментов. Мог счет быть и больше, но Геннадий Пасич попал в перекладину, еще несколько моментов упустили Балашов и Шиндер.



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Состав "Олимпик": Махновский (Халими, 60), Ксенз (Е. Пасич, 46), Гришко (Тимошенко, 65), Цимбалюк (Дарлингтон, 65), Вантух (Клименчук, 65), Гай (Еногела, 65), Политыло (Клименчук, 24 Г. Пасич, 46), Кольцов, Балашов (Тейшейра, 65), Матар (Шиндер, 60), Дегтярев.



Стоит отметить, что сразу после матча "Олимпик" отправился в аэропорт, команда возвращается в Украину, где продолжит подготовку непосредственно к стартовому матчу второй части сезона - против "Мариуполя".