У п’ятьох селах Одещини відновлять міні-поля для футболу

Спортивні майданчики розташовані у с. Майори Біляївського району (2), м. Біляївка (2), с. Холмське, с. Задунаївка та у с. Павлівка Арцизького району.

Згідно з умовами договорів, укладених між замовниками тендерів та переможцями, будівництво футбольних міні-полів буде завершене до 31 грудня 2019 року.

Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.