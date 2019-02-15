В пяти селах Одесской области восстановят мини-поля для футбола

Спортивные площадки расположены в с. Майоры Беляевского района (2), г. Беляевка (2), с. Холмске, с. Задунаевка и в с. Павловка Арцизского района.

Согласно условиям договоров, заключенных между заказчиками тендеров и победителями, строительство футбольных мини-полей будет завершено до 31 декабря 2019 года.

Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.