Футболісти "Олімпіку" здобули розгромну перемогу наприкінці збору в Туреччині

У першому таймі гра давалася "олімпійцям" не кращим чином, казахи здорово контролювали м'яч, однак гостроти біля воріт Махновського було не так багато. У той же час донеччани свій момент знайшли і успішно реалізували. Захисник "Тоболу" завалив Матара у власному штрафному, а рефері вказав на "точку". До м'яча підійшов Олексій Гай і забив свій третій м'яч з пенальті на зимових зборах.



Після перерви "Олімпік" діяв куди краще і різноманітніше в атаці. Хороший відрізок видав Матар, якому вдалося оформити дубль за десять хвилин. А крапку в цій грі поставив Максим Дегтярьов, який до цього не реалізував ще парочку моментів. Міг рахунок бути і більшим, але Геннадій Пасіч потрапив в перекладину, ще кілька моментів упустили Балашов і Шиндер.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У п’ятьох селах Одещини відновлять міні-поля для футболу



Склад "Олімпіку": Махновський (Халімі, 60), Ксьонз (Є. Пасіч, 46), Гришко (Тимошенко, 65), Цимбалюк (Дарлінгтон, 65), Вантух (Клименчук, 65), Гай (Еногела, 65), Політило (Клименчук, 24, Г. Пасіч, 46), Кольцов, Балашов (Тейшейра, 65), Матар (Шиндер, 60), Дегтярьов.



Варто відзначити, що відразу після матчу "Олімпік" відправився в аеропорт, команда повертається в Україну, де продовжить підготовку безпосередньо до стартового матчу другої частини сезону - проти "Маріуполя".