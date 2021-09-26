Футболисты "Львова" прервали безвыигрышную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В матче девятого тура УПЛ в гости к "Минаю" приехали игроки ФК "Львов", сообщает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме команды обменялись голами. Счет был открыт благодаря фулбэку гостей Якимца на 21-й минуте - ему ассистировал Грисьо. В ответ отличился Байдал.
Гол-красавец, который стал победным в матче, забил Шина на 55-й минуте. Он эффектно обработал мяч и загнал его в сетку ворот после удара издали (2:1).
Примечательно, что безвыигрышная серия "Миная" продолжается в чемпионате семь игр: 3 ничьи и 4 поражения, что является повторением клубного антирекорда.
Дополнение
"Львов" прервал серию из 10 игр подряд без побед в УПЛ. У обеих команд стало по 6 набранных очков.