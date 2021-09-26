Футболісти "Львова" перервали безвиграшну серію в чемпіонаті України

Деталі

У першому таймі команди обмінялися голами. Рахунок був відкритим завдяки фулбеку гостей Якимцю на 21-й хвилині – йому асистував Грисьо. У відповідь відзначився Байдал.

Гол-красень, який став переможним у матчі, забив Шина на 55-й хвилині. Він ефектно обробив м'яч та загнав його у сітку воріт після удару здалеку (2:1).

Примітно, що безвиграшна серія "Минаю" триває в чемпіонаті сім ігор: 3 нічиї та 4 поразки, що є повторенням клубного антирекорду.

Доповнення

"Львів" перервав серію із 10 ігор поспіль без перемог в УПЛ. В обох команд стало по 6 набраних очок.