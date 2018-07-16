Футболисты Хорватии получат призовые несмотря на поражение в финале ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Футболисты и штаб сборной Хорватии по футболу получат призовые за поражение в финале чемпионата мира по футболу, сообщает УНН со ссылкой на ресурс novac.jutarnji.hr.
Указом правительства Хорватии каждый игрок национальной команды, завоевавшей "серебро" ЧМ-2018, получит по 9,5 тыс. евро премиальных. Главному тренеру сборной Златко Даличу назначен 8 тыс.
На поощрение других членов тренерского штаба и персонала команды выделено 13 тыс.
Как сообщалось ранее, тренер Хорватии прокомментировал поражение от Франции в финале нынешнего Мундиаля.