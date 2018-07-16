Футболисты Хорватии получат призовые несмотря на поражение в финале ЧМ-2018

Указом правительства Хорватии каждый игрок национальной команды, завоевавшей "серебро" ЧМ-2018, получит по 9,5 тыс. евро премиальных. Главному тренеру сборной Златко Даличу назначен 8 тыс.

На поощрение других членов тренерского штаба и персонала команды выделено 13 тыс.

Как сообщалось ранее, тренер Хорватии прокомментировал поражение от Франции в финале нынешнего Мундиаля.