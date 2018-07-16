Футболісти Хорватії отримають призові попри поразку у фіналі ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Футболісти та штаб збірної Хорватії з футболу отримають призові за поразку у фіналі чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на ресурс novac.jutarnji.hr.
Указом уряду Хорватії кожен гравець національної команди, що завоювала "срібло" ЧС-2018, отримає по 9,5 тисячі євро преміальних. Головному тренеру збірної Златко Далічу призначено 8 тисяч.
На заохочення інших членів тренерського штабу і персоналу команди виділено 13 тисяч.
Як повідомлялося раніше, тренер Хорватії прокоментував поразку від Франції у фіналі цьогорічного Мундіалю.