Футболиста "Шахтера" номинировали на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. УЕФА на своем сайте запустил голосование в борьбе за награду лучшему игроку стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, информирует УНН.
На звание лучшего футболиста претендуют четыре человека, среди которых бразилец “Шахтера” Тете. Другими претендентами стали Анхелиньо из “СБ Лейпциг”, Коман из “Баварии” и Мората из “Ювентуса”.
Стоит отметить, что Тете в игре с “Реалом” забил один гол и сделал две голевые передачи. В активе Мората победный дубль в ворота “Динамо”, Анхелиньо оформил дубль в ворота “Башакшехир”, а Коман забил два мяча при двух ударах в створ против “Атлетика”.
Добавим, что проголосовать на сайте УЕФА имеет возможность каждый желающий.