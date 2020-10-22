Футболіста “Шахтаря” номінували на звання найкращого гравця туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. УЄФА на власному сайті запустив голосування у боротьбі за нагороду найкращому гравцеві стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів, інформує УНН.
На звання найкращого футболіста претендують четверо осіб, серед яких бразилець “Шахтаря” Тете. Іншими претендентами стали Анхеліньо із “РБ Лейпциг”, Коман із “Баварії” та Мората із “Ювентуса”.
Варто відзначити, що Тете у грі з “Реалом” забив один гол і здійснив дві гольові передачі. В активі Морати переможний дубль у ворота “Динамо”, Анхеліньо оформив дубль у ворота “Башакшехір”, а Коман забив два м’ячі при двох ударах у площину воріт проти “Атлетіка”.
Додамо, що проголосувати на сайті УЄФА має змогу кожен бажаючий.