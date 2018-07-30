Футболист сборной Украины забил гол и отдал два голевых паса за ФК "Генк"

В первом туре чемпионата Бельгии “шахтеры” одержали выездную уверенную победу над “Локереном” со счетом 4:0.

Малиновский сыграл полный матч и набрал три очка по системе “гол+пас”. В эпизодах с первым (3-я минута) и четвертым (73) мячами украинец отдавал результативные передачи на партнеров. Второй гол “Генка” (15) наш земляк записал на свой счет, раз эффектно пробив со штрафного.

Напомним, Малиновский помогал своему клубу одержать победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, забив в ворота ФК “Фола”.