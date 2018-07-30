Футболіст збірної України забив гол та віддав два гольові паси за ФК "Генк"

У першому турі чемпіонату Бельгії “шахтарі” здобули виїзну впевнену перемогу над “Локереном” із рахунком 4:0.

Маліновський відіграв повний матч і набрав три очки за системою “гол+пас”. В епізодах із першим (3-я хвилина) та четвертим (73) м’ячами українець віддавав результативні передачі на партнерів. Другий гол “Генка” (15) наш земляк записав на свій рахунок, вкотре ефектно пробивши зі штрафного.

Нагадаємо, Маліновський допомагав своєму клубу здобути перемогу в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, забивши у ворота ФК “Фола”.