Футболист сборной Словении Вербичи близок к переходу в "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киевское “Динамо” запланировало усиление состава словенским вингером ФК “Копенгаген” Беньямином Вербичи, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ekipa24.
По сообщению издания, “Динамо” заплатит за 24-летнего игрока 4 млн. Евро, а сам спортсмен будет получать около 1 миллиона евро в год с бонусами, подписав контракт на 4 года.
В нынешнем сезоне футболист является лидером датского клуба — 28 проведенных игр, 11 голов и 7 ассистов.
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Примечательно, что за национальную команду Словении футболист провел 14 поединков (3 гола).
Стоит отметить, что трансферная стоимость словенца составляет 2 млн. Евро, и он является самым дорогим игроком “Копенгагену”.
Напомним, что Александр Хацкевич заявлял об интересе “Динамо” к футболисту “БАТЭ” .