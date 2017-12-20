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Футболіст збірної Словенії Вербіч близький до переходу в "Динамо"

Футболіст збірної Словенії Вербіч близький до переходу в "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Київське "Динамо" запланувало підсилення складу словенським вінгером ФК "Копенгаген" Беньяміном Вербічем, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ekipa24.

За повідомленням видання, “Динамо” заплатить за 24-річного гравця 4 млн. євро, а сам спортсмен буде отримувати близько 1 мільйона євро на рік з бонусами, підписавши контракт на 4 роки.

У нинішньому сезоні футболіст є лідером датського клубу — 28 проведених ігор, 11 голів та 7 асистів.

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Примітно, що за національну команду Словенії футболіст провів 14 поєдинків (3 голи).

Варто зазначити, що трансферна вартість словенця складає 2 млн. євро, і він є найдорожчим гравцем “Копенгагену”.

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич заявляв про інтерес “Динамо” до футболіста “БАТЕ”.

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