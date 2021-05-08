Футболист Тайсон раскрыл причины перехода из "Шахтера" в "Интернасьонал"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Полузащитник ФК “Интернасьонал” Тайсон прокомментировал причины перехода в бразильский коллективе из донецкого “Шахтера”, сообщает УНН со ссылкой на “UOL”.
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Опытный игрок получил облегчение после возвращения на родину.
“Я чувствую большее облегчение. Всегда хотел вернуться в Бразилию. Давно хотел перейти в „Интернасьонал“ — клуб, где начинался мой путь. Но я не мог повернуться спиной к „Шахтеру“, ведь эта команда дала мне необходимый опыт и помогла добиться больших успехов.
Я мог бы остаться в Европе, а также в Украине мне предложили двухлетний контракт, но я чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым. Многое изменилось. Я переживал непростой период в клубе, боролся с тренерским штабом и с выбранным им направлением. Я вел себя не лучшим образом, но очень рад, что мне удалось договориться с руководством ”, - отметил Тайсон.
Справка
Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте — 13 февраля 2013 на “Донбасс Арене” в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией” (2: 2). Несколько месяцев спустя он оформил свой первый гол в Запорожье с “Металлургом”.
В 2016 и 2017 годах полузащитник “горняков” вызывался в национальную сборную Бразилии, провел там 4 игры и забил 1 мяч. С осени 2017 года Тайсон в течение 2 лет был капитаном “Шахтера”.
Кроме того, Тайсон — единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории “Шахтера” по количеству матчей. Во всех турнирах он провел за “оранжево-черных” 299 поединков и забил 55 мячей. С “оранжево-черными” он 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка страны.