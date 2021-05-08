Футболіст Тайсон розкрив причини переходу із “Шахтаря” в “Інтернасьонал”

Цитата

Досвідчений гравець отримав полегшення після повернення на батьківщину.

“Я відчуваю більше полегшення. Завжди хотів повернутися до Бразилії. Давно хотів перейти в „Інтернасьонал“ — клуб, де починався мій шлях. Але я не міг повернутися спиною до „Шахтарю“, адже ця команда дала мені необхідний досвід і допомогла добитися великих успіхів.

Я міг би залишитися в Європі, і навіть в Україні мені запропонували дворічний контракт, але я відчував, що пора повернутися додому, щоб знову бути щасливим. Багато що змінилося. Я переживав непростий період в клубі, боровся з тренерським штабом і з вибраним ним напрямком. Я вів себе не найкращим чином, але дуже радий, що мені вдалося домовитися з керівництвом”, — зауважив Тайсон.

Довідка

Тайсон дебютував за клуб у 25-річному віці — 13 лютого 2013 року на “Донбас Арені” в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із дортмундською “Боруссією” (2:2). Кілька місяців по тому він оформив свій перший гол у Запоріжжі з “Металургом”.

У 2016 та 2017 роках півзахисник “гірників” викликався до національної збірної Бразилії, провів там 4 гри й забив 1 м’яч. Від осені 2017-го Тайсон протягом 2 років був капітаном “Шахтаря”.

Крім того, Тайсон — єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії “Шахтаря” за кількістю матчів. У всіх турнірах він провів за “оранжево-чорних” 299 поєдинків і забив 55 м’ячів. З “помаранчево-чорними” він 6 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків і 4 Суперкубки країни.