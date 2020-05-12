Футболист соперника "Шахтера" в ЛЕ получил перелом лица на первой тренировке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Немецкий "Вольфсбург" на длительное время потерял полузащитника Янника Герардта из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
В клубе объявили, что 26-летний футболист получил перелом лица в ходе первой коллективной тренировки немецкой команды после паузы из-за пандемии коронавируса.
26-летний игрок в настоящее время находится в больнице для более детального обследования, которое предоставит информацию о серьезности травмы.
Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии Герхардт принял участие в 13 матчах, в которых забил 2 гола.
Добавим, "Вольфсбург" является соперником "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы.