Футболист соперника "Шахтера" в ЛЕ получил перелом лица на первой тренировке

В клубе объявили, что 26-летний футболист получил перелом лица в ходе первой коллективной тренировки немецкой команды после паузы из-за пандемии коронавируса.

26-летний игрок в настоящее время находится в больнице для более детального обследования, которое предоставит информацию о серьезности травмы.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии Герхардт принял участие в 13 матчах, в которых забил 2 гола.

Добавим, "Вольфсбург" является соперником "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы.