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Футболіст суперника "Шахтаря" по ЛЄ отримав перелом обличчя на першому тренуванні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Німецький "Вольфсбург" на тривалий час втратив півзахисника Янніка Герардта через травму. Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.

Футболіст суперника "Шахтаря" по ЛЄ отримав перелом обличчя на першому тренуванні

У клубі оголосили, що 26-річний футболіст отримав перелом обличчя в ході першого колективного тренування німецької команди після паузи через пандемію коронавірусу.

26-річний гравець в даний час перебуває в лікарні для більш детального обстеження, яке надасть інформацію про серйозність травми.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Герхардт взяв участь в 13 матчах, в яких забив 2 голи.

Додамо, "Вольфсбург" є суперником "Шахтаря" по плей-офф Ліги Європи.

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