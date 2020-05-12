Футболіст суперника "Шахтаря" по ЛЄ отримав перелом обличчя на першому тренуванні

У клубі оголосили, що 26-річний футболіст отримав перелом обличчя в ході першого колективного тренування німецької команди після паузи через пандемію коронавірусу.

26-річний гравець в даний час перебуває в лікарні для більш детального обстеження, яке надасть інформацію про серйозність травми.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Герхардт взяв участь в 13 матчах, в яких забив 2 голи.

Додамо, "Вольфсбург" є суперником "Шахтаря" по плей-офф Ліги Європи.