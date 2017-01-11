Футболист "Карпат" В.Костевич перешел в польский ФК "Лех"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Львовские "Карпаты" и познанский "Лех" договорились о трансфере украинца Владимира Костевича, сообщает УНН со ссылкой на сайт львов ".
Воспитанник карпатской Академии отправился в Польшу, где уже прошел медосмотр и подписал личный контракт.
Отметим, что в последние годы В.Костевич был футболистом основного состава "львов" и находился в числе лидеров львовского клуба, дважды получал "Звезду Карпат" - звание лучшего игрока года по мнению болельщиков.
Напомним, что всего в Лиге Пари-Матч В.Костевич провел 85 матчей и забил 4 гола.
Как сообщал УНН, львовские "Карпаты" расстались с пятью футболистами .