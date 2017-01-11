Футболіст "Карпат" В.Костевич перейшов до польського ФК "Лех"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Львівські "Карпати" та познанський "Лех" домовились про трансфер українця Володимира Костевича, повідомляє УНН з посиланням на сайт левів".
Вихованець карпатівської Академії вирушив до Польщі, де вже пройшов медогляд і підписав особистий контракт.
Відзначимо, що протягом останніх років В.Костевич був футболістом основного складу "левів" та знаходився серед числа лідерів львівського клубу, двічі отримував "Зірку Карпат" – звання найкращого гравця року на думку вболівальників.
Нагадаємо, що загалом у Лізі Парі-Матч В.Костевич провів 85 матчів та забив 4 голи.
Як повідомляв УНН, львівські "Карпати" розпрощалися із п'ятьма футболістами.