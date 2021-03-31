Футболист "Динамо" забил гол в ворота действующих чемпионов Европы

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В третьем туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Люксембурга, цвета которой защищает вингер киевского “Динамо” Жерсон Родригес, принимала Португалию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Детали

Португальцы были явными фаворитами матча, в котором в их составе вышел и главный бомбардир сборной Криштиану Роналду.

Однако, именно люксембуржцы открыли счет в матче. И сделал это киевский “динамовец” Жерсон Родригес. На 30-й минуте ударом головой в дальний нижний угол он замкнул навес Синани с правого фланга.

В Жерсона вскоре был шанс забить и второй мяч, однако реализовать второй момент он не сумел.

А в компенсированное к первому тайму время, на второй добавленной минуте португальцы сравняли счет после гола Диого Жоты.

А в самом начале второго тайма слово взял Криштиану Роналду, стремится стать лучшим бомбардиром национальных сборных в истории. Он вывел португальцев вперед на 51-й минуте.

Этот гол не стал последним в матче. На 80-й минуте Жоау Палинья забил третий мяч в ворота Люксембурга. При этом сборная Жерсона, который провел полный матч, при счете 1: 2 НЕ отсиживалась в обороне и атаковала, пытаясь спастись от поражения. Однако поражение 1: 3.

Заметим, что для Родригеса это был особенный матч, ведь Португалия — это страна, в которой он родился.

Стоит отметить

После двух матчей Люксембург расположился на третьем месте в группе с тремя очками в активе. Первое делят Португалия и Сербия, которые набрали по 7 очков в трех матчах.

Украинские Национальные Новости

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