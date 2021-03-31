Футболіст “Динамо” забив гол у ворота чинних чемпіонів Європи

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У третьому турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна Люксембургу, кольори якої захищає вінгер київського “Динамо” Жерсон Родрігес, приймала Португалію. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

Деталі

Португальці були явними фаворитами матчу, у якому в їх складі вийшов і головний бомбардир збірної Кріштіану Роналду.

Проте, саме люксембуржці відкрили рахунок у матчі. І зробив це київський “динамівець” Жерсон Родрігес. На 30-й хвилині ударом головою у дальній нижній кут він замкнув навіс Сінані з правого флангу.

У Жерсона незабаром був шанс забити і другий м’яч, проте реалізувати другий момент він не зумів.

А в компенсований до першого тайму час, на другій доданій хвилині португальці зрівняли рахунок після голу Діого Жоти.

А на самому початку другого тайму слово взяв Кріштіану Роналду, який прагне стати найкращим бомбардиром національних збірних в історії. Він вивів португальців уперед на 51-й хвилині.

Цей гол не став останнім у матчі. На 80-й хвилині Жоау Палінья забив третій м’яч у ворота Люксембургу. При цьому збірна Жерсона, який провів повний матч, за рахунку 1:2 не відсиджувалася в обороні й атакувала, намагаючись врятуватись від поразки. Однак поразка 1:3.

Зауважимо, що для Родрігеса це був особливий матч, адже Португалія — ​​це країна, у якій він народився.

Варто відзначити

Після двох матчів Люксембург розташувався на третьому місці в групі з трьома очками в активі. Перше ділять Португалія і Сербія, які набрали по 7 очок у трьох матчах.

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