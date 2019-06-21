Футболист "Динамо" стал самым дорогим игроком УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Авторитетный ресурс Transfarmarkt обновил данные о трансферной стоимости всех игроков Украинской Премьер-лиги, информирует УНН.
Трансферная стоимость капитана "Динамо" Виктора Цыганкова поднялась на 7 млн евро и теперь составляет 20 млн - первая ступенька.
За представителем "Динамо" разместился ряд представителей "Шахтера": Исмаили - 19 млн евро (подорожал на 1 млн), 19-летний Тете подорожал на 5 млн евро - 15 Тайсон - 12 (цена упала на один млн) , Марлос - 11 Степаненко - 10, Майкон - 8.
Отметим, что стоимостью в 6 млн евро оценивают Коваленко, Маркос Антони и "динамовцев" Беньямин Вербичи и Виталий Миколенко.
Заметим, что предыдущим лидером среди самых дорогих футболистов УПЛ был Исмаили.