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Футболист "Динамо" стал самым дорогим игроком УПЛ

Киев • УНН

 • 35735 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Авторитетный ресурс Transfarmarkt обновил данные о трансферной стоимости всех игроков Украинской Премьер-лиги, информирует УНН.

Футболист "Динамо" стал самым дорогим игроком УПЛ

Трансферная стоимость капитана "Динамо" Виктора Цыганкова поднялась на 7 млн евро и теперь составляет 20 млн - первая ступенька.

За представителем "Динамо" разместился ряд представителей "Шахтера": Исмаили - 19 млн евро (подорожал на 1 млн), 19-летний Тете подорожал на 5 млн евро - 15 Тайсон - 12 (цена упала на один млн) , Марлос - 11 Степаненко - 10, Майкон - 8.

Отметим, что стоимостью в 6 млн евро оценивают Коваленко, Маркос Антони и "динамовцев" Беньямин Вербичи и Виталий Миколенко.

Заметим, что предыдущим лидером среди самых дорогих футболистов УПЛ был Исмаили.

Украинские Национальные Новости

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