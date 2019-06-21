Футболіст "Динамо" став найдорожчим гравцем УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Авторитетний ресурс Transfarmarkt оновив дані стосовно трансферної вартості усіх гравців Української Прем'єр-ліги, інформує УНН.
Трансферна вартість капітана "Динамо" Віктора Циганкова піднялася на 7 млн. євро і наразі становить 20 – перша сходинка.
За представником "Динамо" розмістився ряд представників "Шахтаря": Ісмаїлі – 19 млн. євро (подорожчав на 1 млн.), 19-річний Тете подорожчав на 5 млн. євро – 15, Тайсон – 12 (ціна впала на один млн.), Марлос – 11, Степаненко – 10, Майкон – 8.
Відзначимо, що вартістю в 6 млн. євро оцінюють Коваленко, Маркос Антоні і "динамівців" Беньямін Вербіч та Віталій Миколенко.
Зауважимо, що попереднім лідером серед найдорожчих футболістів УПЛ був Ісмаїлі.