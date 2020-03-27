Футболист Английской Премьер-лиги заразился коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59774 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69704 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83287 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81703 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102963 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85106 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102546 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105824 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130895 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130309 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Футболист Английской Премьер-лиги заразился коронавирусом

Футболист Английской Премьер-лиги заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12169 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Игрок английского ФК "Брайтон" сдал положительный результат на коронавирус. Об этом в комментарии Sky Sports подтвердил исполнительный директор клуба Пол Барбер, информирует УНН.

Три неназванных члена команды прошли тестирование после выявления симптомов Covid-19, один из которых получил положительный результат.

"Мы протестировали трех футболистов, и один из них сдал положительный тест. Он в порядке и получает необходимое лечение. Мы проводим тестирование только при появлении симптомов", - отметил Барбер.

Напомним, что в АПЛ инфицированными на данный вирус также оказался тренер "Арсенала" и игрок "Челси".

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