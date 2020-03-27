Футболист Английской Премьер-лиги заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Игрок английского ФК "Брайтон" сдал положительный результат на коронавирус. Об этом в комментарии Sky Sports подтвердил исполнительный директор клуба Пол Барбер, информирует УНН.
Три неназванных члена команды прошли тестирование после выявления симптомов Covid-19, один из которых получил положительный результат.
"Мы протестировали трех футболистов, и один из них сдал положительный тест. Он в порядке и получает необходимое лечение. Мы проводим тестирование только при появлении симптомов", - отметил Барбер.
Напомним, что в АПЛ инфицированными на данный вирус также оказался тренер "Арсенала" и игрок "Челси".