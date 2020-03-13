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Головний тренер "Арсеналу" здав позитивний тест на коронавірус

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Лондонський "Арсенал" зачинив тренувальний центр в Колні після виявлення позитивного результату COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт "канонірів".

Команда футболістів та персоналу клубу ізольована відповідно до державних принципів охорони здоров’я.

“Я дуже розчарований. Я здав тест, коли відчув себе погано. Я повернуся до роботи, як тільки мені дозволять”, — сказав тренер клуба Мікель Артета.

Додамо, що “Арсенал” з 40 очками займає 9 місце в чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

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