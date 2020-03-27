Футболіст Англійської Прем'єр-ліги інфікувався коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Гравець англійського ФК "Брайтон" здав позитивний результат на коронавірус. Про це в коментарі "Sky Sports" підтвердив виконавчий директор клубу Пол Барбер, інформує УНН.
Три неназваних члени команди пройшли тестування після виявлення симптомів Covid-19, один з яких отримав позитивний результат.
“Ми протестували трьох футболістів, і один з них здав позитивний тест. Він в порядку і отримує необхідне лікування. Ми проводимо тестування тільки при появі симптомів”, — відзначив Барбер.
Нагадаємо, що в АПЛ інфікованими на даний вірус також виявився тренер “Арсеналу” та гравець “Челсі”.