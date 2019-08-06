Футболист "Андерлехта" назвал самого опасного игрока в составе соперника "Динамо" в ЛЧ

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 128769 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138831 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 127017 просмотра

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6 марта, 14:10 • 128504 просмотра

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне хавбек бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко, встретился с украинской командой, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

28-летний Макаренко приехал на тренировку родной для себя команды накануне их баталии в Лиге чемпионов против бельгийского "Брюгге". Футболист, который сейчас выступает за "Андерлехт", преодолел чуть более 100 километров, чтобы пообщаться с бывшими партнерами по команде, а также тренерским и административным штабом.

В общении с украинскими журналистами Макаренко сообщил, что "динамовцам" больше нужно уделить внимания полузащитнику "Брюгге" Ванакену, который в последние сезоны был на ведущих ролях в бельгийском чемпионате.

Также уроженец Киева сказал, что в матче с "Брюгге" все равно будет болеть за "Динамо" несмотря на то, что за бельгийцев выступает его товарищ Эдуард Соболь.

Заметим, что в предыдущем сезоне Макаренко сыграл 20 матчей в составе "Андерлехта" и отдал два результативных паса. Сейчас футболист восстанавливается от повреждения колена.

Добавим, матч "Динамо" - "Брюгге" состоится сегодня на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге, начало - в 21:30 по киевскому времени.

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