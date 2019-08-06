Футболист "Андерлехта" назвал самого опасного игрока в составе соперника "Динамо" в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне хавбек бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко, встретился с украинской командой, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
28-летний Макаренко приехал на тренировку родной для себя команды накануне их баталии в Лиге чемпионов против бельгийского "Брюгге". Футболист, который сейчас выступает за "Андерлехт", преодолел чуть более 100 километров, чтобы пообщаться с бывшими партнерами по команде, а также тренерским и административным штабом.
В общении с украинскими журналистами Макаренко сообщил, что "динамовцам" больше нужно уделить внимания полузащитнику "Брюгге" Ванакену, который в последние сезоны был на ведущих ролях в бельгийском чемпионате.
Также уроженец Киева сказал, что в матче с "Брюгге" все равно будет болеть за "Динамо" несмотря на то, что за бельгийцев выступает его товарищ Эдуард Соболь.
Заметим, что в предыдущем сезоне Макаренко сыграл 20 матчей в составе "Андерлехта" и отдал два результативных паса. Сейчас футболист восстанавливается от повреждения колена.
Добавим, матч "Динамо" - "Брюгге" состоится сегодня на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге, начало - в 21:30 по киевскому времени.