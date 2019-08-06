Футболіст "Андерлехту" назвав найнебезпечнішого гравця у складі суперника "Динамо" в ЛЧ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній футболіст київського "Динамо", а нині хавбек бельгійського "Андерлехту" Євген Макаренко, зустрівся із українською командою, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

28-річний Макаренко приїхав на тренування рідної для себе команди напередодні їх баталії в Лізі чемпіонів проти бельгійського "Брюгге". Футболіст, який зараз виступає за "Андерлехт", подолав трохи більше 100 кілометрів, щоб поспілкуватися з колишніми партнерами по команді, а також тренерським та адміністративним штабом.

У спілкуванні з українськими журналістами Макаренко повідомив, що "динамівцям" найбільше потрібно приділити уваги півзахиснику "Брюгге" Ванакену, який в останні сезони був на провідних ролях у бельгійському чемпіонаті.

Також уродженець Києва сказав, що у матчі з "Брюгге" все одно вболіватиме за "Динамо" попри те, що за бельгійців виступає його товариш Едуард Соболь.

Зауважимо, що попереднього сезону Макаренко відіграв 20 матчів у складі "Андерлехту" і віддав два результативні паси. Наразі футболіст відновлюється від пошкодження коліна.

Додамо, матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться сьогодні на стадіоні "Ян Брейдель" у Брюгге, початок – о 21:30 за київським часом.

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