Футболіст "Андерлехту" назвав найнебезпечнішого гравця у складі суперника "Динамо" в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній футболіст київського "Динамо", а нині хавбек бельгійського "Андерлехту" Євген Макаренко, зустрівся із українською командою, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
28-річний Макаренко приїхав на тренування рідної для себе команди напередодні їх баталії в Лізі чемпіонів проти бельгійського "Брюгге". Футболіст, який зараз виступає за "Андерлехт", подолав трохи більше 100 кілометрів, щоб поспілкуватися з колишніми партнерами по команді, а також тренерським та адміністративним штабом.
У спілкуванні з українськими журналістами Макаренко повідомив, що "динамівцям" найбільше потрібно приділити уваги півзахиснику "Брюгге" Ванакену, який в останні сезони був на провідних ролях у бельгійському чемпіонаті.
Також уродженець Києва сказав, що у матчі з "Брюгге" все одно вболіватиме за "Динамо" попри те, що за бельгійців виступає його товариш Едуард Соболь.
Зауважимо, що попереднього сезону Макаренко відіграв 20 матчів у складі "Андерлехту" і віддав два результативні паси. Наразі футболіст відновлюється від пошкодження коліна.
Додамо, матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться сьогодні на стадіоні "Ян Брейдель" у Брюгге, початок – о 21:30 за київським часом.