Сьогодні "Динамо" стартуватиме в Лізі чемпіонів

Футбольний клуб із Західної Фландрії був заснований у 1891 році і є одним із найстаріших у Бельгії. Нарівні з "Андерлехтом" - один із двох грандів місцевого футболу і єдиний бельгійський клуб, який брав участь у фіналі Кубка європейських чемпіонів (1978, програний "Ліверпулю" - 0:1).

З відомих футболістів, чия кар'єра також пов'язана з даним клубом - Ян Кулеманс, Жан-П'єр Папен, Ейдур Гудйонсен і Іван Перішич. Український відбиток у 15-кратного чемпіона Бельгії також присутній - за місцевий клуб довго виступав екс-півзахисник "Динамо" і національної збірної Сергій Серебренніков.

Сучасний "Брюгге" - один із найсильніших клубів Бельгії. У 2016 і 2018-му клуб ставав чемпіоном своєї країни, а минулого сезону поступився пальмою першості "Генку", відставши на 7 балів. До слова, "Брюгге" став найрезультативнішою командою сезону, вразивши ворота суперника 64 рази.

З нового сезону "Брюгге" тренує Філіп Клеман, який на чолі команди провів активну трансферну кампанію. Насамперед - на імпорт, продавши двох ключових виконавців - нападника Веслі ("Астон Вілла", 25 млн. євро), захисників Стефано Денсвіла ("Болонья", 6 млн), а також Марвелуса Накамбу ("Астон Вілла", 12 млн.) і вінгера Арнаута Данжума ("Борнмут", 18 млн.).

На заміну бразильському форварду прийшов нігерієць Давид Окереке ("Спеція", 8 млн.), зміцнити оборону покликаний Симон Делі ("Славія", 2,5 млн.), а на перспективу запрошений молодий захисник Куссуну ("Хаммарбю"). Крім того, в оренду з "Шахтаря" в "Брюгге" цього літа вирушив українець Едуард Соболь.

Трансферна вартість гравців клубу становить 101 млн. євро. Найдорожчими є півзахисник Ханс Ванакен – 11,5 млн., голкіпер Міньоле – 8 млн. та Схрейверс з Еммануелем Деннісом Бонавентурою – по 7,5 млн. євро.

Між собою команди не зустрічалися в офіційних турнірах. Перед матчами з киянами віце-чемпіон Бельгії провів два матчі у внутрішньому чемпіонаті проти "Ваасланда-Беверена" і "Сент-Трюйдена" – перемоги 3:1 та 6:0.

Відзначимо, що домашні матчі "Брюгге" проводить на стадіоні "Ян Брейдель", який ділить з іншим місцевим клубом – "Серклем Брюгге". Арена вміщує 29 472 особи.

Додамо, що матч стартуватиме о 21:30 за участі головного арбітра Хавьєра Естради Фернандеса із Іспанії.