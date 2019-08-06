Сьогодні "Динамо" стартуватиме в Лізі чемпіонів

ukru
22 березня, 04:30 • 66277 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 142635 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 163460 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152102 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 229095 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158912 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 196079 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 181585 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130989 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173810 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2 м/с
22 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

22 березня, 04:57 • 30398 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 82005 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 53984 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 25651 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 31104 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 147729 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 229097 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 196081 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 181588 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 148825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 1604 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 4032 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 15644 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 10690 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 25651 перегляди
Актуальне
Сьогодні "Динамо" стартуватиме в Лізі чемпіонів

Сьогодні "Динамо" стартуватиме в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 10486 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" в Бельгії зіграє перший поєдинок із "Брюгге", повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Футбольний клуб із Західної Фландрії був заснований у 1891 році і є одним із найстаріших у Бельгії. Нарівні з "Андерлехтом" - один із двох грандів місцевого футболу і єдиний бельгійський клуб, який брав участь у фіналі Кубка європейських чемпіонів (1978, програний "Ліверпулю" - 0:1).

З відомих футболістів, чия кар'єра також пов'язана з даним клубом - Ян Кулеманс, Жан-П'єр Папен, Ейдур Гудйонсен і Іван Перішич. Український відбиток у 15-кратного чемпіона Бельгії також присутній - за місцевий клуб довго виступав екс-півзахисник "Динамо" і національної збірної Сергій Серебренніков.

Сучасний "Брюгге" - один із найсильніших клубів Бельгії. У 2016 і 2018-му клуб ставав чемпіоном своєї країни, а минулого сезону поступився пальмою першості "Генку", відставши на 7 балів. До слова, "Брюгге" став найрезультативнішою командою сезону, вразивши ворота суперника 64 рази.

З нового сезону "Брюгге" тренує Філіп Клеман, який на чолі команди провів активну трансферну кампанію. Насамперед - на імпорт, продавши двох ключових виконавців - нападника Веслі ("Астон Вілла", 25 млн. євро), захисників Стефано Денсвіла ("Болонья", 6 млн), а також Марвелуса Накамбу ("Астон Вілла", 12 млн.) і вінгера Арнаута Данжума ("Борнмут", 18 млн.).

На заміну бразильському форварду прийшов нігерієць Давид Окереке ("Спеція", 8 млн.), зміцнити оборону покликаний Симон Делі ("Славія", 2,5 млн.), а на перспективу запрошений молодий захисник Куссуну ("Хаммарбю"). Крім того, в оренду з "Шахтаря" в "Брюгге" цього літа вирушив українець Едуард Соболь.

Трансферна вартість гравців клубу становить 101 млн. євро. Найдорожчими є півзахисник Ханс Ванакен – 11,5 млн., голкіпер Міньоле – 8 млн. та Схрейверс з Еммануелем Деннісом Бонавентурою – по 7,5 млн. євро.

Між собою команди не зустрічалися в офіційних турнірах. Перед матчами з киянами віце-чемпіон Бельгії провів два матчі у внутрішньому чемпіонаті проти "Ваасланда-Беверена" і "Сент-Трюйдена" – перемоги 3:1 та 6:0.

Відзначимо, що домашні матчі "Брюгге" проводить на стадіоні "Ян Брейдель", який ділить з іншим місцевим клубом – "Серклем Брюгге". Арена вміщує 29 472 особи.

Додамо, що матч стартуватиме о 21:30 за участі головного арбітра Хавьєра Естради Фернандеса із Іспанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,161.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.18